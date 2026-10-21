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ПСВ впервые после игры с ЦСКА в 2007 году выиграл матч ЛЧ на выезде без пропущенных мячей

ПСВ впервые после игры с ЦСКА в 2007 году выиграл матч ЛЧ на выезде без пропущенных мячей
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Нидерландский ПСВ впервые с 2007 года сумел добиться выездной победы в матче Лиги чемпионов, не пропустив ни одного мяча. Об этом сообщает статистический портал Opta в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Тиль – 57'    

ПСВ обыграл «Порту» в одноименном городе в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 1:0. До этого последней победной игрой нидерландцев в главном еврокубке без пропущенных мячей была встреча с московским ЦСКА в ноябре 2007 года. Тогда на «РЖД Арене» в Москве ПСВ благодаря голу нападающего Джефферсона Фарфана обыграл армейцев с таким же счётом — 1:0.

Лига чемпионов . Группа G. 5-й тур
27 ноября 2007, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Фарфан – 39'    

В следующей встрече текущего сезона Лиги чемпионов ПСВ дома сыграет с бельгийским «Брюгге» 4 ноября.

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