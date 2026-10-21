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«Мне всё равно». Луис Энрике — о давлении на «ПСЖ» из-за статуса фаворита Лиги чемпионов

«Мне всё равно». Луис Энрике — о давлении на «ПСЖ» из-за статуса фаворита Лиги чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, испытывает ли его команда особое давление из-за фаворитского статуса в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам испанского специалиста, он не видел подобного мнения о парижском клубе.

«Давление из-за того, что мы фавориты? Мне всё равно. Я не видел, чтобы кто-то говорил, что «ПСЖ» — фаворит. Этот матч не решающий, такие проходят в апреле. Мы хотим продолжать выигрывать каждый матч, показывать свою лучшую игру. У нашей команды есть своя индивидуальность, которую вы видите постоянно, менталитет игроков. Мы знаем, на что способен соперник», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» выиграл три из трёх встреч общего этапа Лиги чемпионов в текущем сезоне, одолев «Слован» (6:1), «Манчестер Сити» (4:2) и «Барселону» (4:2).

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