Камбэк «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом» — видеообзор встречи Лиги чемпионов

Накануне завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матч обслуживал Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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На четвёртой минуте нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе забил после ошибки защитника Вирджила ван Дейка. На 29-й минуте защитник испанцев Серхи Кардона удвоил преимущество своей команды. На 36-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер после углового отыграл один мяч. На 45+2-й минуте защитник хозяев Рональд Араухо ударом головой забил второй гол англичан после углового. На 66-й минуте Мак Аллистер оформил дубль. На 69-й минуте полузащитник хозяев поля Флориан Вирц забил четвёртый гол своей команды. На 87-й минуте форвард Тани Олувасейи отыграл один мяч.