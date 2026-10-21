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«Всё предельно ясно». Майкл Кэррик — о своём положении в «Манчестер Юнайтед»

«Всё предельно ясно». Майкл Кэррик — о своём положении в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о своём положении в клубе на фоне слухов о возможной отставке.

«Всё предельно ясно. Я знаю свою роль, знаю свои обязанности. Мне не нужно, чтобы кто-то ещё говорил мне об этом или указывал, когда всё идёт хорошо, а когда нужно что-то исправить. Я и сам это знаю. Я понимаю реальное положение дел, и меня это нисколько не беспокоит. Всё предельно ясно, мне особо нечего добавить по этому поводу.

Знаю, что нам нужно выигрывать матчи, чтобы всё шло гладко и встало на свои места. Чувствую ли я безоговорочную поддержку? Да, почему нет? У меня сложились прекрасные отношения со всеми в этом клубе. Никаких проблем или нареканий нет. Мы должны выигрывать матчи, и именно к этому мы стремимся», — приводит слова Кэррика The Sun.

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место с семью набранными очками после семи встреч.

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