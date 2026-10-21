Хет-трик Фодена, разгромная победа «Манчестер Сити» — видеообзор матча Лиги чемпионов

Накануне завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Манчестер Сити» и афинский АЕК. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу английской команды.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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На 12-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон. На 34-й минуте полузащитник Фил Фоден укрепил преимущество хозяев. В начале второго тайма защитник Ставрос Пилиос сократил отставание АЕКа. На 57-й минуте хавбек Райан Шерки забил третий мяч «горожан». На 65-й минуте Фоден довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте Фоден оформил хет-трик.