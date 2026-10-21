«Барселона» подаст жалобу в УЕФА на баннер болельщиков «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

«Барселона» намерена обратиться в УЕФА по окончании матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «ПСЖ» (2:4), сообщает Sport.es. Причиной стал баннер болельщиков парижан, появившийся на трибунах прямо перед началом игры.

В «Барселоне» посчитали неуместным баннер с изображением маньяка Кожаное лицо, персонажа фильма «Техасская резня бензопилой». Фанаты «ПСЖ» изобразили его в футболке своего клуба с бензопилой в руках, разрезающей логотип каталонцев и подписью «Резня по-парижски».

На 38-й минуте вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт сравнял счёт. На 72-й минуте защитник Лукас Эрнандес вывел парижан вперёд. На 79-й минуте нападающий гостей Ламин Ямаль восстановил равновесие. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч «ПСЖ». Через пять минут голом отметился полузащитник хозяев Фабиан Руис.