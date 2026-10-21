«Мы показали, что мы очень хорошая команда». Защитник «ПСЖ» — о победе над «Барселоной»

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес прокомментировал победу над «Барселоной» (4:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

«Это был непростой матч, но мы заслужили победу. Перед каждой игрой тренер проводит инструктаж для команды, тогда он и сказал мне, что я выйду в стартовом составе. Я всегда стараюсь выкладываться на поле на все сто. Бывают вечера лучше, чем другие, но всегда есть желание отдать все силы на поле. Я никогда этого не терял. Сегодня всё окупилось.

Я не привык забивать много голов, а это всего лишь матч общего этапа. Сегодня вечером мы показали, что мы очень хорошая команда. Нам нужно продолжать в том же духе. Иногда бывают дни, когда чувствуешь себя лучше, но я всегда выкладывался на поле на все сто