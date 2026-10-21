В этом сезоне ЛЧ в 45 матчах забито 187 голов. Это самый высокий показатель с 1959 года

20 октября прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В 45 матчах было забито 187 голов. Показатель в 4,2 гола за игру — самый высокий для турнира со времён сезона-1959/1960 (тогда также было 4,2 гола за матч). Об этом сообщает OptaJoe.

По итогам матчей на 20 октября возглавляют турнирную таблицу «ПСЖ» и «Ливерпуль» (9 очков). За ними располагается «Штутгарт» (7).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.