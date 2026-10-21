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Хвича Кварацхелия пройдёт МРТ, возможно, он порвал «кресты» в матче с «Барселоной» в ЛЧ

Хвича Кварацхелия пройдёт МРТ, возможно, он порвал «кресты» в матче с «Барселоной» в ЛЧ
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Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия вынужден будет пройти МРТ, чтобы установить характер тяжёлой травмы, полученной в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Барселоной» (4:2), сообщает L'Equipe.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

По информации источников, Кварацхелия пройдёт обследование 21 октября. В окружении футболиста возникли опасения, что он порвал переднюю крестообразную связку колена, эта гипотеза будет подтверждена или опровергнута только после тестов.

В «ПСЖ» заявили, что касательно результатов МРТ для Кварацхелии трудно что-либо предсказать.

В текущем сезоне Кварацхелия отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 матчах за «ПСЖ» во всех т