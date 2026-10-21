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«Уже два года они являются лучшей командой». Форвард «Барселоны» — о поражении от «ПСЖ»

«Уже два года они являются лучшей командой». Форвард «Барселоны» — о поражении от «ПСЖ»
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Нападающий «Барселоны» Энтони Гордон прокомментировал поражение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «ПСЖ» (2:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«Я думаю, что они в итоге заслужили свою победу. У меня было ощущение, что они были лучшей командой. У них было больше отличных и качественных моментов, физически они было готовы поддерживать давление и интенсивность лучше нас. Уже два года они являются лучшей командой, и сегодняшний вечер — отличное тому доказательство», — сказал Гордон в эфире TNT.

Поражение от «ПСЖ» стало первым для «Барселоны» в текущем сезоне во всех турнирах, ранее каталонцы выиграли 11 матчей подряд.

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