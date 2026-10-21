«ПСЖ» забил четыре гола в ворота «Барселоны» в ЛЧ четвёртый раз в истории

Футбольный клуб «ПСЖ» забил четыре гола в ворота «Барселоны» в четвёртый раз в истории в рамках Лиги чемпионов. Это больше, чем у любого другого клуба. Во вторник, 20 октября, рамках 3-го тура общего этапа «ПСЖ» победил «Барселону» со счётом 4:2.

На 38-й минуте вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт восстановил равновесие. На 72-й минуте защитник Лукас Эрнандес вывел парижан вперёд. Через семь минут нападающий гостей Ламин Ямаль сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч «ПСЖ». Через пять минут голом отметился полузащитник хозяев Фабиан Руис.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.