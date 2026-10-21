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«Матч с «Реалом» повлиял на принятые решения». Флик — о поражении «Барселоны» от «ПСЖ»

«Матч с «Реалом» повлиял на принятые решения». Флик — о поражении «Барселоны» от «ПСЖ»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о влиянии предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании на формирование состава команды на игру 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «ПСЖ» (2:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«Класико» повлияло на принятые решения. Если бы в воскресенье соперником был не «Реал», Родри вышел бы в стартовом составе. Это не оправдание, но мы должны понимать, что допустили ошибки из-за недостатка свежести. Усилия, приложенные командой в последние недели, были невероятными. Мы не смогли достаточно подготовиться к этому матчу. Ситуация была не идеальной, и мы не смогли восстановиться. Мы должны проанализировать произош