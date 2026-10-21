«Матч с «Реалом» повлиял на принятые решения». Флик — о поражении «Барселоны» от «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о влиянии предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании на формирование состава команды на игру 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «ПСЖ» (2:4).

«Класико» повлияло на принятые решения. Если бы в воскресенье соперником был не «Реал», Родри вышел бы в стартовом составе. Это не оправдание, но мы должны понимать, что допустили ошибки из-за недостатка свежести. Усилия, приложенные командой в последние недели, были невероятными. Мы не смогли достаточно подготовиться к этому матчу. Ситуация была не идеальной, и мы не смогли восстановиться. Мы должны проанализировать произош