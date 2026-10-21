«Барселона» допустила 15 ударов в створ ворот в матче ЛЧ впервые за последние 20 лет

Футбольный клуб «Барселона» допустил 15 ударов в створ ворот в матче Лиги чемпионов впервые за последние 20 лет. В игре 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов каталонский клуб уступил «ПСЖ» со счётом 2:4.

«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне-2026/2027. В чемпионате Испании клуб одержал девять побед в девяти встречах.

На 38-й минуте вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт восстановил равновесие. На 72-й минуте защитник Люка Эрнандес вывел парижан вперёд. Через семь минут нападающий гостей Ламин Ямаль сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч «ПСЖ». Через пять минут голом отметился полузащитник хозяев Фабиан Руис.