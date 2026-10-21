Шалимов заявил, что Жезуш подверг Роналду унижению, и выразил поддержку игроку

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что поддерживает Криштиану Роналду в конфликте с главным тренером сборной Португалии по футболу Жорже Жезушем.

«Дело в том, что Жезуш отправил Роналду разминаться во время того злополучного матча с Норвегией. Когда такой игрок идёт разминаться, а тренер его не выпускает… На мой взгляд, это унижение. Роналду заставили ощутить себя каким‑то придурком. Так не делается. Поймите, что Роналду — это не футболист из запаса. Это совсем другой человек. Я на стороне Роналду в этом конфликте. Жезуш пришёл и уйдёт, а Роналду навсегда останется в истории сборной Португалии», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Ранее 41-летний форвард «Аль-Насра» самовольно покинул расположение сборной после того, как тренер Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче Лиги наций УЕФА с Норвегией (2:1). За это федерация отстранила игрока на месяц и оштрафовала на € 255.