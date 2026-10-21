Поражение «Сабаха» от «Боруссии» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

Накануне завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором «Сабах» Баку принимал «Боруссию» Дортмунд. Команды играли на стадионе «Олимпийский» (Баку, Азербайджан). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.

Видеообзор матча:

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На 10-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил первый гол. На 39-й минуте защитник «Сабаха» Эйден Маккарти сравнял счёт. На 53-й минуте Гирасси вывел гостей вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен.