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Валерий Карпин вспомнил, почему завершил футбольную карьеру в 36 лет

Валерий Карпин вспомнил, почему завершил футбольную карьеру в 36 лет
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил, почему завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 36 лет. На то время Карпин был игроком испанского «Реала Сосьедад». Также Валерий выступал за «Спартак», «Сельту», «Валенсию» и «Факел».

«У меня было предложение о продолжении футбольной карьеры, но в 36 лет накопилась усталость. Поэтому пришёл осознанно к этому выбору, понимал, что на том уровне продолжать не могу и не хочу. В тот момент, честно, думал, что не вернусь в футбол. Но не получилось, к счастью. Через два года вернулся, получил предложение от «Спартака», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов с форума РСД.

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