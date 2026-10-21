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Валерий Карпин: если сейчас сыграю полтора часа в футбол, следующие три дня не встану

Валерий Карпин: если сейчас сыграю полтора часа в футбол, следующие три дня не встану
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что сейчас не смог бы полноценно сыграть в футбол. Карпину 57 лет, российскую национальную команду он тренирует с 2021-го.

«Если я сейчас сыграю полтора часа в футбол, следующие три дня буду отходить и не встану с постели. Голеностопы, колени, спина подвергаются нагрузке. У кого нет здоровья играть в футбол, играйте в падел», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В ноябрьскую международную паузу сборная России проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Узбекистана (в Ташкенте) и Венесуэлы (в Краснодаре).

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