Валерий Карпин: если сейчас сыграю полтора часа в футбол, следующие три дня не встану

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что сейчас не смог бы полноценно сыграть в футбол. Карпину 57 лет, российскую национальную команду он тренирует с 2021-го.

«Если я сейчас сыграю полтора часа в футбол, следующие три дня буду отходить и не встану с постели. Голеностопы, колени, спина подвергаются нагрузке. У кого нет здоровья играть в футбол, играйте в падел», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В ноябрьскую международную паузу сборная России проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Узбекистана (в Ташкенте) и Венесуэлы (в Краснодаре).