Карпин дал совет футболистам юношеской сборной России перед турниром ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет футболистам юношеской национальной команды перед турниром ФИФА, который пройдёт с 22 по 31 октября в Говсане (Азербайджан).

«В 15 лет ребятам сложно будет не заходить в соцсети. Но совет такой — абстрагироваться и делать то, что вы умеете делать. Вас вызвали в сборную, которая будет представлять страну на международном уровне. Занимайтесь своим делом, не надо ничего читать. Вы — по мнению тренерского штаба, лучшие футболисты страны в своём возрасте, обращайте внимание только на свою работу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов с форума РСД.