15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин дал совет футболистам юношеской сборной России перед турниром ФИФА

Карпин дал совет футболистам юношеской сборной России перед турниром ФИФА
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет футболистам юношеской национальной команды перед турниром ФИФА, который пройдёт с 22 по 31 октября в Говсане (Азербайджан).

«В 15 лет ребятам сложно будет не заходить в соцсети. Но совет такой — абстрагироваться и делать то, что вы умеете делать. Вас вызвали в сборную, которая будет представлять страну на международном уровне. Занимайтесь своим делом, не надо ничего читать. Вы — по мнению тренерского штаба, лучшие футболисты страны в своём возрасте, обращайте внимание только на свою работу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов с форума РСД.

Материалы по теме
Валерий Карпин: если сейчас сыграю полтора часа в футбол, следующие три дня не встану