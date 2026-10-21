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Карпин: не понимаю, кто пишет комментарии в соцсетях. Люди, которые ничем не занимаются?

Карпин: не понимаю, кто пишет комментарии в соцсетях. Люди, которые ничем не занимаются?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не понимает, какие люди пишут комментарии в социальных сетях.

«Я часто спрашиваю у людей, которые занимаются какой-то профессиональной деятельностью, писали ли они хоть раз комментарии в соцсетях. Отвечают, что нет. Тогда я не понимаю, кто их пишет. Люди, которые ничем не занимаются? Я себе запретил читать комментарии и обращать на это внимание. Мы сами знаем, почему мы проиграли или выиграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Карпину 57 лет, российскую национальную команду он тренирует с 2021-го. В ноябрьскую международную паузу сборная России проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Узбекистана (в Ташкенте) и Венесуэлы (в Краснодаре).

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