Дмитрий Сычёв назвал двух футболистов, которые сильнее всех на него повлияли

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв назвал двух футболистов, которые сильнее всех на него повлияли во время карьеры. Так, Сычёв выбрал форварда Дидье Дрогба и полузащитника Франсиско Лиму.

«Когда Дрогба пришёл в «Марсель», я пытался подсмотреть элементы, которые помогают ему играть в основе. Но у меня что-то не получалось. А из «Локомотива» назову Франсиско Лиму. Он играл на невероятном уровне для нашего понимания. Они многому научили, смотришь на них и понимаешь, что тебе нужно соответствовать этому уровню», — переда