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Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 21 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 21 октября
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Сегодня, 21 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 21 октября (время московское):

19:45. «Комо» — «Манчестер Юнайтед»;
19:45. «Лилль» — «Галатасарай»;
22:00. «Бетис» — «Фейеноорд»;
22:00. «Спортинг» — ЛАСК;
22:00. «Брюгге» — «Ланс»;
22:00. «Астон Вилла» — «Викинг»;
22:00. «Бавария» — «Арсенал»;
22:00. «Интер» — «Шахтёр»;
22:00. «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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