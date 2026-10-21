Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 21 октября
Сегодня, 21 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Лига чемпионов, общий этап, 21 октября (время московское):
19:45. «Комо» — «Манчестер Юнайтед»;
19:45. «Лилль» — «Галатасарай»;
22:00. «Бетис» — «Фейеноорд»;
22:00. «Спортинг» — ЛАСК;
22:00. «Брюгге» — «Ланс»;
22:00. «Астон Вилла» — «Викинг»;
22:00. «Бавария» — «Арсенал»;
22:00. «Интер» — «Шахтёр»;
22:00. «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг».
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).