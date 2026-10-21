«Очень хорошие соперники». Карпин — о матчах сборной России с Узбекистаном и Венесуэлой

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о предстоящих соперниках сборной России. В ближайших товарищеских матчах в ноябре российская сборная сыграет с Узбекистаном и Венесуэлой.

«Очень хорошие соперники. Будем на сборах, выделим их сильные стороны. Скоро будем определять расширенный состав», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.