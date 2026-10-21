15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень хорошие соперники». Карпин — о матчах сборной России с Узбекистаном и Венесуэлой

«Очень хорошие соперники». Карпин — о матчах сборной России с Узбекистаном и Венесуэлой
Комментарии

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о предстоящих соперниках сборной России. В ближайших товарищеских матчах в ноябре российская сборная сыграет с Узбекистаном и Венесуэлой.

«Очень хорошие соперники. Будем на сборах, выделим их сильные стороны. Скоро будем определять расширенный состав», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.

Материалы по теме
Карпин: не понимаю, кто пишет комментарии в соцсетях. Люди, которые ничем не занимаются?