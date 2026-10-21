Валерий Карпин оценил шансы Захаряна попасть в состав сборной России в ноябре

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о шансах хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна попасть в состав сборной России на ноябрьские матчи. В ближайших товарищеских играх российская сборная встретится с Узбекистаном и Венесуэлой.

«У Захаряна есть шанс попасть в сборную России. 50 на 50», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.