Карпин: будет замечательно, если организуют матч сборных России и США

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о возможной организации товарищеского матча с национальной командой США. Он выразил готовность сыграть против американской сборной.

«Если матч России и США организуют, будет замечательно. Любые международные матчи для нас замечательные», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.