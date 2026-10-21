Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился эксклюзивной историей о сборной России на чемпионате мира — 2018, рассказанной голкипером Игорем Акинфеевым. На турнире россияне добрались до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Сейчас расскажу эксклюзивную информацию. Акинфеев до серии с хорватами не проиграл ни одну серию пенальти за свою карьеру. И почему-то в четвертьфинале вместо того, чтобы довериться собственной интуиции, ну, в серии пенальти, он стал смотреть на подсказки, которые ему написал Стауче (Гинтарас Стауче, бывший тренер вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата»). И он потом очень сильно жалел об этом, говорил, что чувствовал, что удар пойдёт сюда, а на подсказке было написано вот это вот. И это стало, как он считает, ключевым фактором. И он говорил это в раздевалке сразу после игры. Это вот такая история, которая, как мне кажется, ещё вообще ни разу не звучала», — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале F