Константин Генич: Глушенков — лучший игрок РПЛ прямо сейчас

Известный комментатор Константин Генич назвал лучшего футболиста Альфа-Банк РПЛ прямо сейчас. Он выделил атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Соболев, конечно, выполняет больший объём работы, но надо признать, что именно Глушенкова следует считать лучшим футболистом РПЛ прямо сейчас. Он может сделать гол из ничего, взять на игру на себя. Мне кажется, его главная мотивация — стать лучшим футболистом чемпионата. Настолько самодовольный, знает себе цену. Ему надо не доказать, а показать: я — лучший игрок РПЛ, смиритесь с этим. Конечно, есть вопросики по стабильности Максима, но сейчас он в порядке», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: