«При встрече я ему шлёпну». Александр Мостовой жёстко ответил Леониду Слуцкому

Известный отечественный экс-футболист Александр Мостовой ответил тренеру Леониду Слуцкому, который накануне назвал его «фриком» и «комичным персонажем».

«Кто такой Слуцкий? Скажите, где он играл, сколько голов забил? Этот человек случайно попал в футбол и за счёт футбола и футбольных людей устроил себе жизнь. И этим дурит народ в нашей стране. Все, кто играл в футбол и отдавал ему жизнь, знают, кто такой Слуцкий. Поэтому что тут говорить? А то, что он ещё и высказывается, — при встрече где-нибудь я ему шлёпну.

Ребята, ну это уже доходит до смешного! В нашей стране такое происходит. Будь это в Европе, там давно бы уже кто-нибудь поставил его на место. А у нас, видишь как. Слуцкого отовсюду выгоняют, а он продолжает высказываться. Говорю же, за счёт футбола и футбольных людей он устроил себе жизнь. И продолжает дурить людей. Ещё кто-то его слушает, ещё зовут, ещё спрашивают. Это