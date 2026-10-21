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Круговой: Кисляк 100% перейдёт в европейский клуб

Круговой: Кисляк 100% перейдёт в европейский клуб
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Футболист московского ЦСКА Данил Круговой оценил перспективы полузащитника армейцев Матвея Кисляка. Он спрогнозировал, что Кисляк однозначно когда-то перейдёт в европейский клуб.

«Кисляк перейдёт в какой-то европейский клуб. 100%, спустя время это произойдёт. Просто надо чуть подождать», — сказал Данил Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее турецкий журналист Бурак Эрен высказался о возможном интересе «Бешикташа» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. Он призвал «Галатасарай» пойти на опережение и сделать трансфер 20-летнего россиянина одним из главных приоритетов.

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