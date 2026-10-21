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«Неуважение к болельщикам». Экс-президент «Торпедо» — о переносе открытия стадиона

«Неуважение к болельщикам». Экс-президент «Торпедо» — о переносе открытия стадиона
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о переносе открытия стадиона московского клуба. Ранее появилась информация, что «Торпедо» получило уведомление комиссии РФС о выдаче сертификата соответствия стадиона имени Эдуарда Стрельцова для проведения официальных матчей. В понедельник, 19 октября, решением комиссии РФС действие данного сертификата было приостановлено в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования стадиона.

«Я достаточно спокойно реагировал на ситуацию с переносом открытия обновлённого стадиона «Торпедо». Меня никто не приглашал на открытие, и когда оно состоится — мне, мягко скажем, всё равно. Наверное, для этого есть какие-то причины конструктивного или инженерного характера, вопросы безопасности. Ни один член комиссии не будет подписывать акт, если на стадионе что-то не готово. Откроют через пару недель, зато болельщикам будет комфортно. Но не очень здорово, что уже объявили об открытии стадиона матчем с «Ротором». Это не придаёт солидности людям, которы