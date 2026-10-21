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В «Рубин» на просмотр прибыл экс-игрок «Наполи» и «Тоттенхэма»

В «Рубин» на просмотр прибыл экс-игрок «Наполи» и «Тоттенхэма»
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Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что бывший полузащитник «Лиона», «Тоттенхэма», «Наполи», «Галатасарая» и «Ниццы» Танги Ндомбеле прибыл в клуб на просмотр, по итогам которого будет принято решение о его будущем в команде. На данный момент Танги находится в статусе свободного агента. Летом 29-летний француз покинул «Ниццу».

«Танги Ндомбеле – на просмотре в «Рубине». 29-летний французский полузащитник, который ранее выступал за такие клубы, как «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай» и «Ницца», прибыл в расположение «Рубина» в статусе свободного агента. Игрок будет находиться в нашем клубе на просмотре и проведёт тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».