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«Могу эти жесты и тебе показать». Генич — о конфликте с Талалаевым

«Могу эти жесты и тебе показать». Генич — о конфликте с Талалаевым
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Известный комментатор Константин Генич высказался о конфликте с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Талалаев круто развил игроков, которых уже продали. Но сейчас сама структура осталась неизменной. Развитие идёт по инерции. Андрей Викторович, кстати, обиделся на меня после истории с Челестини. Я тогда даже матч не комментировал, а был в студии, когда у нас шла игра в режиме live. Сказал, что после этого жеста может быть рецидив с точки зрения дополнительной дисквалификации. Ему, видимо, кто-то передал, и он мне написал: «Могу эти жесты и тебе показать». Я спокойно ответил: «Хорошо, Андрей Викторович». При этом я его очень уважаю как тренера», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».