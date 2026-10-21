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Слуцкий ответил, видит ли он у Торопа потенциал сменить Акинфеева

Слуцкий ответил, видит ли он у Торопа потенциал сменить Акинфеева
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о голкипере армейцев Владиславе Торопе и его перспективах в будущем сменить многолетнего лидера и вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

— Вы видите у Торопа потенциал сменить Акинфеева?
— Я вижу у Торопа потенциал сменить Акинфеева. Понятно, что это не Акинфеев. Акинфеев в его годы был уже значительно сильнее, но мне Слава очень нравится. Импонирует. Он, может быть, эмоционально не всегда стабилен, но всё-таки вратарь — это такая долгоиграющая история. Я желаю ему прямо надолго после Игоря встать в ворота, — сказал Слуцкий в новом выпуск