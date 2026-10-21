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Шишкин: многие критиковали Галактионова, но я бы отметил, что «Локомотив» преобразился

Шишкин: многие критиковали Галактионова, но я бы отметил, что «Локомотив» преобразился
Комментарии

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о прогрессе московского «Локомотива» после провального отрезка на старте.

«У «Локомотива» отголоски того, что по определённым причинам в начале сезона всё пошло не так. Многие критиковали Галактионова, но я всегда говорил, что потеря ключевых футболистов — это значимо для такого клуба. Я бы, наоборот, отметил, что с приобретением других футболистов «Локомотив» немного преобразился. Они нащупывают новые нити с новым составом. Начало было скомканным, но на это есть причины. На месте Галактионова очень непросто создать стабильную команду — на это потребуется время. Я думаю, что это время потихоньку протекает так, как это нужно «Локомотиву», —