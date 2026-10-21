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«Ты доиграешься, Лёня». Бубнов ответил Слуцкому, назвавшему его фриком

«Ты доиграешься, Лёня». Бубнов ответил Слуцкому, назвавшему его фриком
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на высказывание экс-тренера ЦСКА, «Рубина», «Халла» и сборной России Леонида Слуцкого, который ранее заявил, что Бубнов и Александр Мостовой — фрики и комичные персонажи. Слуцкий отметил, что не воспринимает всерьёз ни Бубнова, ни Мостового, а поэтому не может обижаться на их ремарки.

«Слуцкий — во-первых, нефутбольный человек. Потом… В нефутбольной стране ему делать нечего. Сейчас он кому-то сказал, не знаю, кому, опять на нас с Царём (Мостовым. — Прим. «Чемпионата») накатил. Ну ты доиграешься, Лёня, что мы с Царём тебе ответим. Уже по-другому, более жёстко», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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