Ахметзянов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Рубина»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал слухи об интересе со стороны казанского «Рубина». Он заявил, что спокойно относится к подобным новостям.

«Максимально спокоен к слухам о «Рубине». Слышал, что для руководителей «Оренбурга» и знакомых, которые близки к команде, новость была не самой приятной. Ночь была бессонной. Как реагировали футболисты, не знаю.

На протяжении стартовых туров РПЛ мы были не очень хороши в реализации моментов. Постепенно меняем нюансы в игровых эпизодах. То, что сейчас предложено, им более понятно. Радует, что мы не проигрываем, однако и хочется выигрывать. Но нужен баланс, чтобы футболисты были уверенными на поле.

Хорди Томпсон с огромным желанием хочет играть, он на тренировку выходит с детской естественной улыбкой, в которую нел