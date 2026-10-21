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Ахметзянов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Рубина»

Ахметзянов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Рубина»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал слухи об интересе со стороны казанского «Рубина». Он заявил, что спокойно относится к подобным новостям.

«Максимально спокоен к слухам о «Рубине». Слышал, что для руководителей «Оренбурга» и знакомых, которые близки к команде, новость была не самой приятной. Ночь была бессонной. Как реагировали футболисты, не знаю.

На протяжении стартовых туров РПЛ мы были не очень хороши в реализации моментов. Постепенно меняем нюансы в игровых эпизодах. То, что сейчас предложено, им более понятно. Радует, что мы не проигрываем, однако и хочется выигрывать. Но нужен баланс, чтобы футболисты были уверенными на поле.

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