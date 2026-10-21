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«Динамо» Махачкала сообщило о приходе в клуб нового аналитика

«Динамо» Махачкала сообщило о приходе в клуб нового аналитика
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Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале сообщило о появлении в клубе нового аналитика Владимира Антонова.

«У нас пополнение в команде — аналитик Владимир Антонов. В 2021-2025 годы он работал аналитиком в «ФК «Сочи». После этого трудился в системе санкт-петербургского «Зенита» — с женской молодёжной командой, а также в юниорской женской сборной России. Владимир, добро пожаловать в «Динамо»!» — написано в сообщении.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается московское «Динамо» (25).

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