Дом экс‑вратаря «Севильи» и «ПСЖ» Серхио Рико ограблен в Севилье — The Athletic

Дом бывшего вратаря «Севильи» и «ПСЖ» Серхио Рико подвергся ограблению в Севилье, сообщает The Athletic.

По информации источника, инцидент случился вечером в понедельник, 19 октября. Не менее четырёх вооружённых мужчин проникли на территорию футболиста. Когда Рико, его супруга и дети попытались укрыться и вызвать полицию, злоумышленники выбили дверь в спальню.

Сообщается, что Рико, его жена и тёща столкнулись с физической агрессией со стороны нападавших. Из дома похищена значительная сумма денег. Полиция Севильи подтвердила получение заявления по факту происшествия.

Серхио Рико, которому сейчас 33 года, с лета