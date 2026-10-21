Сафонов признан лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2026/2027 по оценкам Gradient

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял первое место в рейтинге лучших вратарей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 по версии аналитического сервиса Gradient. Статистику публикует ресурс Sami Yen Gündem в социальных сетях.

По данным платформы, индекс полезности 27-летнего россиянина составил 87.4 балла, что является лучшим показателем среди всех стражей ворот главного европейского клубного турнира.