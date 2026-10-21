15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов признан лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2026/2027 по оценкам Gradient

Сафонов признан лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2026/2027 по оценкам Gradient
Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял первое место в рейтинге лучших вратарей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 по версии аналитического сервиса Gradient. Статистику публикует ресурс Sami Yen Gündem в социальных сетях.

По данным платформы, индекс полезности 27-летнего россиянина составил 87.4 балла, что является лучшим показателем среди всех стражей ворот главного европейского клубного турнира.