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Сафонов вошёл в топ-5 лучших вратарей «ПСЖ» в XXI веке по версии Score 90

Сафонов вошёл в топ-5 лучших вратарей «ПСЖ» в XXI веке по версии Score 90
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошёл в пятёрку лучших вратарей французского гранда в XXI веке по версии футбольного медиаресурса Score 90.

27-летний россиянин занял в рейтинге четвёртое место, опередив французского экс-голкипера парижан Микаэля Ландро, расположившегося на пятой строчке.

Возглавил список бывший страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Второе место авторы отдали трёхкратному победителю Лиги чемпионов Кейлору Навасу, а третью позицию занял итальянец Сальваторе Сиригу.