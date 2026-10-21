Сафонов вошёл в топ-5 лучших вратарей «ПСЖ» в XXI веке по версии Score 90
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошёл в пятёрку лучших вратарей французского гранда в XXI веке по версии футбольного медиаресурса Score 90.
27-летний россиянин занял в рейтинге четвёртое место, опередив французского экс-голкипера парижан Микаэля Ландро, расположившегося на пятой строчке.
Возглавил список бывший страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Второе место авторы отдали трёхкратному победителю Лиги чемпионов Кейлору Навасу, а третью позицию занял итальянец Сальваторе Сиригу.