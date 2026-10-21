«ПСЖ» продлит контракт с Кварацхелией до 2032 года после подтверждения его травмы — Хокинс

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» приняло решение заключить новое долгосрочное трудовое соглашение с грузинским вингером команды Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает французский инсайдер Фабрис Хокинс в социальных сетях.

По информации источника, новый контракт 25-летнего футболиста с парижским грандом будет рассчитан до лета 2032 года.

Боссы парижан инициировали диалог о продлении сотрудничества сразу после того, как медицинский штаб подтвердил травму игрока, полученную в матче с «Барселоной» (4:2). Таким жестом клуб решил выразить максимальное доверие и психологически поддержать вингера в период восстановления.

По предварительным данным, обновлённый договор сделает Кварацхелию одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды — его оклад войдёт в топ-3 зарплатной ведомости «ПСЖ».