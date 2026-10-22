«Галатасарай» готов обсудить с ЦСКА переход Кисляка в зимнее трансферное окно — Fotomac

«Галатасарай» нацелился на ещё одного молодого российского футболиста после приобретения у московского «Локомотива» полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание Fotomac, стамбульцы присматриваются к опорнику ЦСКА Матвею Кисляку.

По данным источника, Кисляк не против поиграть в одной команде с Батраковым и дал зелёный свет возможному трансферу. Сообщается, что «Галатасарай» проникся интересом к российскому рынку. Стремясь усилить полузащиту во время зимнего трансферного окна, клуб вновь обратил свой взор на Россию.

По информации издания, руководство «Галатасарая» готовится сесть за стол переговоров с ЦСКА по поводу 21-летнего футболиста. Кандидатура Кисляка была одобрена скаутской службой и поддержана главным тренером Оканом Буруком, который отметил, что хавбек стал бы полезным усилением.