Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс оценил шансы Гарри Кейна на «Золотой мяч»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о шансах 33-летнего англичанина Гарри Кейна на «Золотой мяч», заявив, что статистика нападающего «Баварии» говорит сама за себя.

«Он однозначно должен выиграть. Его статистика говорит сама за себя, а год, который он провёл, был невероятным. Когда играешь с ним в одной команде, понимаешь, насколько он хорош, а когда выходишь против него — видишь, насколько тяжело с ним справляться. Он просто невероятен, это выдающийся игрок. Мне повезло играть с ним в одной команде, но не так повезло, когда приходится играть против него», — приводит слова Райса издание TNT Sports.