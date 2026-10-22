Сафонов опубликовал пост по итогам матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после победы команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2). Сафонов в этой встрече вышел в стартовом составе и пропустил два гола.

«ПСЖ» против «Барселоны» — это было незабываемо», — написал Сафонов на личной странице в одной из социальных сетей.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Вильярреалом». Матч состоится 3 ноября.

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