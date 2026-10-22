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Сафонов опубликовал пост по итогам матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Сафонов опубликовал пост по итогам матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после победы команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2). Сафонов в этой встрече вышел в стартовом составе и пропустил два гола.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«ПСЖ» против «Барселоны» — это было незабываемо», — написал Сафонов на личной странице в одной из социальных сетей.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Вильярреалом». Матч состоится 3 ноября.

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