Тони Кроос назвал топ-5 лучших полузащитников в истории футбола

Бывший футболист «Баварии», мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос составил рейтинг пяти лучших центральных полузащитников в истории футбола.

«Мой топ-5 центральных полузащитников в истории?

1. Лука Модрич.

2. Андреас Иньеста.

3. Хави.

4. Стивен Джеррард.

5. Михаэль Баллак», — приводит слова Тони Крооса Madrid Zone в социальной сети X.

Кроосу 36 лет, профессиональную карьеру футболиста немец завершил в 2024-м. В составе «Баварии» Тони трижды выигрывал Бундеслигу, три раза становился обладателем Кубка Германии и один раз побеждал в Лиге чемпионов. С «Реалом» Кроос суммарно выиграл 23 трофея.