Тони Кроос назвал топ-5 лучших полузащитников в истории футбола
Бывший футболист «Баварии», мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос составил рейтинг пяти лучших центральных полузащитников в истории футбола.
«Мой топ-5 центральных полузащитников в истории?
1. Лука Модрич.
2. Андреас Иньеста.
3. Хави.
4. Стивен Джеррард.
5. Михаэль Баллак», — приводит слова Тони Крооса Madrid Zone в социальной сети X.
Кроосу 36 лет, профессиональную карьеру футболиста немец завершил в 2024-м. В составе «Баварии» Тони трижды выигрывал Бундеслигу, три раза становился обладателем Кубка Германии и один раз побеждал в Лиге чемпионов. С «Реалом» Кроос суммарно выиграл 23 трофея.