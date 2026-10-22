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Тони Кроос назвал топ-5 лучших полузащитников в истории футбола

Тони Кроос назвал топ-5 лучших полузащитников в истории футбола
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Бывший футболист «Баварии», мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос составил рейтинг пяти лучших центральных полузащитников в истории футбола.

«Мой топ-5 центральных полузащитников в истории?

1. Лука Модрич.
2. Андреас Иньеста.
3. Хави.
4. Стивен Джеррард.
5. Михаэль Баллак», — приводит слова Тони Крооса Madrid Zone в социальной сети X.

Кроосу 36 лет, профессиональную карьеру футболиста немец завершил в 2024-м. В составе «Баварии» Тони трижды выигрывал Бундеслигу, три раза становился обладателем Кубка Германии и один раз побеждал в Лиге чемпионов. С «Реалом» Кроос суммарно выиграл 23 трофея.

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