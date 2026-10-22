Умер бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе

Бывший капитан сборной Грузии Георгий Немсадзе ушёл из жизни в возрасте 54 лет, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

Причины смерти Немсадзе не уточняются.

Немсадзе выступал в 90-е годы за тбилисское «Динамо», а также другие грузинские клубы — «Иберию», «Гурию» и «Шевардени-1906». Также полузащитник играл в Европе за немецкий «Хомбург», турецкий «Трабзонспор», швейцарский «Грассхоппер», итальянскую «Реджану» и шотландский «Данди».

Более 10 лет Немсадзе выступал в сборной Грузии, был её капитаном.

Также Немсадзе занимал политические должности. В 2021 году он был избран мэром Цагерского муниципалитета, но спустя год покинул этот пост.