Скалони ответил на предложение о продлении контракта со сборной Аргентины — Романо

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил согласием на предложение местной федерации футбола продлить контракт до 2030 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, вскоре стороны уладят последние детали переговорного процесса и заключат соглашение.

Под руководством Скалони южноамериканская команда стала победителем чемпионата мира — 2022, который проходил в Катаре. В финале турнира Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

В финале чемпионата мира — 2026 аргентинцы уступили национальной команде Испании.