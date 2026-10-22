Кайл Уокер допустил, что сведёт татуировку в честь выигранных «Манчестер Сити» титулов АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался по поводу вердикта по делу о финансовых нарушениях клуба. Ранее АПЛ признала «Сити» виновным по всем пунктам, касающимся нарушений финансовых правил лиги. В ответ клуб подал апелляцию на вынесенное решение. Уокер допустил, что ему придётся удалить татуировку в честь четырёх выигранных «горожанами» титулов АПЛ.

«Я, наверное, буду вынужден это сделать. Я постараюсь оставить её, но надеюсь, что у нас не отберут эти вещи. Как игрок могу сказать лишь, что всё, что мы делали, — это выходили на поле и играли в лучший командный футбол, и я буду защищать игроков до конца жизни», — приводит слова Уокера The Touchline в социальной сети X.