Король Испании пригласил Месси на ужин

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси приглашён на официальный ужин с королём Испании Филиппом VI и королевой Испании Летисией, информирует Marca.

По сообщениям источника, Месси в четверг прибудет в Овьедо (Испания) для получения премии принцессы Астурийской в области спорта. Также Месси примет участие во встрече со школьниками, студентами и болельщиками во Дворце спорта Овьедо.

В этот же день вечером у аргентинца запланирован официальный ужин с королевской семьёй и лауреатами премии. Помимо аргентинского футболиста и членов королевской семьи, на ужине будут присутствовать другие лауреаты награды.

В пятницу пройдёт торжественная церемония награждения премии принцессы Астурийской. Мероприятие пройдёт в театре Кампоамор. Отмечается, что сразу после этого форвард «Интер Майами» улетит прямым рейсом в США для участия в гостевом матче МЛС с «Нью‑Йорк Ред Буллз».