Моуринью ответил, является ли Куртуа лучшим вратарём, которого он тренировал

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос, является ли бельгийский голкипер команды Тибо Куртуа лучшим вратарём, которого он когда-либо тренировал.

— Куртуа — лучший вратарь, которого вы тренировали?

— Если я скажу, что он лучший, мне тут же позвонит Жулио Сезар и напомнит, что именно он выиграл мне Лигу чемпионов с «Интером» (в 2010 году. — Прим. «Чемпионата»). Всё, что я могу сказать, это то, что Петр Чех — лучший вратарь в истории английской Премьер-лиги, и, когда Тибо прибыл в «Челси» в 20-летнем возрасте, он стал основным. И мы выиграли АПЛ, — приводит слова Моуринью The Touchline в социальной сети X.