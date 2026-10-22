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Моуринью ответил, является ли Куртуа лучшим вратарём, которого он тренировал

Моуринью ответил, является ли Куртуа лучшим вратарём, которого он тренировал
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос, является ли бельгийский голкипер команды Тибо Куртуа лучшим вратарём, которого он когда-либо тренировал.

— Куртуа — лучший вратарь, которого вы тренировали?
— Если я скажу, что он лучший, мне тут же позвонит Жулио Сезар и напомнит, что именно он выиграл мне Лигу чемпионов с «Интером» (в 2010 году. — Прим. «Чемпионата»). Всё, что я могу сказать, это то, что Петр Чех — лучший вратарь в истории английской Премьер-лиги, и, когда Тибо прибыл в «Челси» в 20-летнем возрасте, он стал основным. И мы выиграли АПЛ, — приводит слова Моуринью The Touchline в социальной сети X.

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