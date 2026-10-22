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22 октября главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, результаты, теннис, WTA

Ничья «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, гимнастки без медалей на ЧМ. Главное к утру
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«Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов, российские гимнастки остались без медалей на ЧМ в Роттердаме и не взяли квоту на ОИ-2028, ХК ЦСКА прервал победную серию из 12 матчей, проиграв в гостях «Спартаку» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов, у Кейна — гол и ассист.
  2. Российские гимнастки остались без медалей на ЧМ в Роттердаме и не взяли квоту на ОИ-2028.
  3. ХК ЦСКА прервал победную серию из 12 матчей, проиграв в гостях «Спартаку».
  4. «Галатасарай» победил «Лилль» в Лиге чемпионов, Батраков снова отметился гол