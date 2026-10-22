Ничья «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, гимнастки без медалей на ЧМ. Главное к утру

«Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов, российские гимнастки остались без медалей на ЧМ в Роттердаме и не взяли квоту на ОИ-2028, ХК ЦСКА прервал победную серию из 12 матчей, проиграв в гостях «Спартаку» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».