Ничья «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, гимнастки без медалей на ЧМ. Главное к утру
«Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов, российские гимнастки остались без медалей на ЧМ в Роттердаме и не взяли квоту на ОИ-2028, ХК ЦСКА прервал победную серию из 12 матчей, проиграв в гостях «Спартаку» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов, у Кейна — гол и ассист.
- Российские гимнастки остались без медалей на ЧМ в Роттердаме и не взяли квоту на ОИ-2028.
- ХК ЦСКА прервал победную серию из 12 матчей, проиграв в гостях «Спартаку».
- «Галатасарай» победил «Лилль» в Лиге чемпионов, Батраков снова отметился гол